Мартемьянов прозвище Атлаш св. 22.01.1906 Петр Федорович
Место рожденияКазахстан, станица Щучинская
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Мартемьянов Федор Яковлев
Мать: Анисия Ильинична
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Евдокия Степановна
Смерть
1977