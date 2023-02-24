Мартемьянов прозвище Атлаш св. 22.01.1906 Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов прозвище Атлаш св. 22.01.1906 Петр Федорович

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Место рождения

Казахстан, станица Щучинская

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Мартемьянов Федор Яковлев

Мать: Анисия Ильинична

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
25.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Евдокия Степановна

Смерть
1977
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