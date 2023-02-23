Осипова кр 21.11.1854 (Елена Михайловна) Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова кр 21.11.1854 (Елена Михайловна) Аксинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Осипов Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович

родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Иванова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
12.04.1855

Сын: Осипов Василий Федорович

Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович

Рождение ребёнка
26.01.1871

Сын: Осипов Иван Федорович

Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович

Смерть
Неизвестно
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