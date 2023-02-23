Осипова кр 21.11.1854 (Елена Михайловна) Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Осипов Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович
родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Иванова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович
Рождение ребёнка
12.04.1855
Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович
Рождение ребёнка
26.01.1871
Отец ребёнка: Осипов Федор Никонорович
Смерть
Неизвестно