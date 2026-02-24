Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович
мужской, родился 25.02.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецОсипов Никанор Перес. В 1851 Г Щучинск Осипов1803 г.р.
МатьФекла Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна1803 г.р.
Дети
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- РодственникиРодственники
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Сын: Осипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Дочь: Иванова (Осипова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Дочь: (Осипова) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна