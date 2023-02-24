Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович

Осипов Федор Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1830
Отец: Осипов Никонор Осипов
Мать: Фекла Степановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Осипов Спиридон Федорович
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна
родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Иванова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1855
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
26.01.1871
Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна
Смерть
Неизвестно