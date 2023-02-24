Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович

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Осипов Федор Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1830

Отец: Осипов Никонор Осипов

Мать: Фекла Степановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Осипов Спиридон Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна

родился по дороге в Щучинск
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Иванова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1855

Сын: Осипов Василий Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1871

Сын: Осипов Иван Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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