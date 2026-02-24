Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович 25.02.1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.02.1830, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Осипов Никанор Перес. В 1851 Г Щучинск Осипов1803 г.р.
Мать
Фекла Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна1803 г.р.
Супруги
Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна1830 г.р.
Дети
Осипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович06.12.1850 г.р.
Иванова (Осипова) Ирина Федоровна20.05.1853 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1830

Отец: Осипов Никанор Перес. В 1851 Г Щучинск Осипов

Мать: Фекла Перес. В 1851 Г Щучинск Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

31

Бракосочетание
11.11.1849

Жена: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
06.12.1850

Сын: Осипов Спиридон Перес. В 1851 Г Щучинск Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Рождение ребёнка
20.05.1853 ст.

Дочь: Иванова (Осипова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1855

Сын: Осипов Василий Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
12.06.1859

Сын: Осипов Елисей Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Осипова) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1871

Сын: Осипов Иван Федорович

Мать ребёнка: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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