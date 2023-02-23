Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Осипов Кузьма Никонорович

Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов

Рождение ребёнка
25.02.1830

Сын: Осипов Федор Никонорович

Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов

Смерть
Неизвестно
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