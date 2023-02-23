Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Осипов Кузьма Никонорович
Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов
Рождение ребёнка
25.02.1830
Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Осипов Никонор Осипов
Смерть
Неизвестно