Иванова (Осипова) Ирина Федоровна 20.05.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Осипова) Ирина Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.05.1853 ст.

умерла Неизвестно

Отец
Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович25.02.1830 г.р.
Мать
Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна1830 г.р.
Супруги
Иванов Щучинск Николай Перес. В 1851 Г. Иванович26.11.1850 г.р.
Дети
(Иванова) Акулина Николаевна13.06.1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1853 ст.

Отец: Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович

Мать: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна

Бракосочетание
05.07.1871

Муж: Иванов Щучинск Николай Перес. В 1851 Г. Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1875

Дочь: (Иванова) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Перес. В 1851 Г. Иванович

Смерть
Неизвестно

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