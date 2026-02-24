Иванова (Осипова) Ирина Федоровна
женский, родилась 20.05.1853 ст.
умерла Неизвестно
ОтецОсипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович25.02.1830 г.р.
Супруги
Иванов Щучинск Николай Перес. В 1851 Г. Иванович26.11.1850 г.р.
Дети
(Иванова) Акулина Николаевна13.06.1875 г.р.
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Рождение
20.05.1853 ст.
Отец: Осипов Федор Перес. В 1851 Г Щучинск Никанорович
Мать: Осипова Кр 21.11.1854 Аксинья Перес. В 1851 Г Щучинск Аксинья/ Елена Михайловна
Бракосочетание
05.07.1871
Рождение ребёнка
13.06.1875
Дочь: (Иванова) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Щучинск Николай Перес. В 1851 Г. Иванович
Смерть
Неизвестно