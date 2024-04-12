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Тохтамыш Михаил Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

04.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Деспина

Бракосочетание
До 1846

Жена: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чолпан Елена Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Бизбед Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
03.05.1863

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
07.01.1865

Сын: Тохтамыш Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Кристина Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
21.11.1868

Сын: Тохтамыш Савва Михайлович

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Рождение ребёнка
09.09.1873

Дочь: Чорабай Кирикия Михайловна

Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина

Смерть
04.03.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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