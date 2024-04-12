Тохтамыш Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти04.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Мать: Тохтамыш Деспина
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чолпан Елена Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Бизбед Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Тохтамыш Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
03.05.1863
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
07.01.1865
Сын: Тохтамыш Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Кристина Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
21.11.1868
Сын: Тохтамыш Савва Михайлович
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Рождение ребёнка
09.09.1873
Дочь: Чорабай Кирикия Михайловна
Мать ребёнка: Тохтамыш Александра Козьмина
Смерть
04.03.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно