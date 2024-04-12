Тохтамыш Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
26.07.1880
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-216,зап.-14
Рождение ребёнка
06.05.1882
Дочь: Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1884
Дочь: Варвара Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
16.11.1886
Дочь: Александра Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Мария Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.1891
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
05.11.1893
Дочь: Василиса Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Тохтамыш Савва Викторович
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 59, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Золотова Феодора Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1900
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Тохтамыш Михаил Викторович
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Пелагея Викторовна
Мать ребёнка: Тохтамыш Домникия Николаевна
Смерть
Неизвестно