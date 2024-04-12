(Тохтамыш) Варвара Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Варвара Викторовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

26.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1884

Отец: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать: Тохтамыш Домникия Николаевна

Бракосочетание
19.10.1903

Муж: Зипир Евфимий Андреевич

Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Зипир Федор Евфимович

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Рождение ребёнка
26.09.1905

Дочь: Феодосия Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Рождение ребёнка
18.04.1907

Дочь: София Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Рождение ребёнка
08.12.1909

Дочь: Домникия Евфимовна

Отец ребёнка: Зипир Евфимий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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