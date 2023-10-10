Тохтамыш Петр Викторович
Место рождения
Дата рождения27.06.1891
Дата смерти22.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1891
Бракосочетание
21.01.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-117,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ольхова Евдокия
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Рождение ребёнка
25.09.1921
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Україна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тохтамыш Николай Петрович
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Башева Ирина (Кира)
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: ...
Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна
Смерть
22.07.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно