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Тохтамыш Петр Викторович

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

27.06.1891

Дата смерти

22.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1891

Отец: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать: Тохтамыш Домникия Николаевна

Бракосочетание
21.01.1913

Жена: Тохтамыш София Авраамовна

Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-117,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ольхова Евдокия

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Рождение ребёнка
25.09.1921

Сын: Тохтамыш Михаил Петрович

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Україна
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тохтамыш Николай Петрович

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Башева Ирина (Кира)

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: ...

Мать ребёнка: Тохтамыш София Авраамовна

Смерть
22.07.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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