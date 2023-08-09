Тохтамыш (Делиева) София Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Делиева) София Авраамовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.04.1883

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Бракосочетание
21.01.1913

Муж: Тохтамыш Петр Викторович

Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-117,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ольхова Евдокия

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Рождение ребёнка
25.09.1921

Сын: Тохтамыш Михаил Петрович

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Україна
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тохтамыш Николай Петрович

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Башева Ирина (Кира)

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: ...

Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович

Смерть
Около 1942