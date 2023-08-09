Тохтамыш (Делиева) София Авраамовна
Место рождения
Дата рождения21.04.1883
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883
Бракосочетание
21.01.1913
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-117,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ольхова Евдокия
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Рождение ребёнка
25.09.1921
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Україна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тохтамыш Николай Петрович
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Башева Ирина (Кира)
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: ...
Отец ребёнка: Тохтамыш Петр Викторович
Смерть
Около 1942