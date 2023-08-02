Тохтамыш (Шерварли) Домникия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Шерварли) Домникия Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Шерварли Николай Федорович

Мать: Шерварли Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
26.07.1880

Муж: Тохтамыш Виктор Михайлович

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-216,зап.-14
Рождение ребёнка
06.05.1882

Дочь: Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
26.08.1884

Дочь: Варвара Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
16.11.1886

Дочь: Александра Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1891

Сын: Тохтамыш Петр Викторович

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
05.11.1893

Дочь: Василиса Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Тохтамыш Савва Викторович

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 59, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Золотова Феодора Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
16.07.1900

Сын: Тохтамыш Илья Викторович

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Тохтамыш Михаил Викторович

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Пелагея Викторовна

Отец ребёнка: Тохтамыш Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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