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Тохтамыш Савва Викторович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

04.08.1895

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1895

Отец: Тохтамыш Виктор Михайлович

Мать: Тохтамыш Домникия Николаевна

Николаевская церковь м/к 1895г. лист № 74,зап.№ 59, ГАДО, Ф - 426-1-7.
Крещение
06.08.1895
ГАДО, Ф - 426-1-7, м/к 1895г.лист № 74,зап.№ 59 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Харлампий Николаевиич Балий и Василиса Балий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохтамыш Алексей Саввич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тохтамыш Михаил Саввич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
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