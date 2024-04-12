Тохтамыш Александра Козьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти23.05.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чолпан Елена Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Бизбед Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Тохтамыш Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Тохтамыш Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1863
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1865
Сын: Тохтамыш Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Кристина Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1868
Сын: Тохтамыш Савва Михайлович
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1873
Дочь: Чорабай Кирикия Михайловна
Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич
Смерть
23.05.1887
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно