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Тохтамыш Александра Козьмина

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

23.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1846

Муж: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чолпан Елена Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Бизбед Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Тохтамыш Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Тохтамыш Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
03.05.1863

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1865

Сын: Тохтамыш Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Кристина Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1868

Сын: Тохтамыш Савва Михайлович

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1873

Дочь: Чорабай Кирикия Михайловна

Отец ребёнка: Тохтамыш Михаил Николаевич

Смерть
23.05.1887
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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