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Тохтамыш Савва Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.11.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1868

Отец: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать: Тохтамыш Александра Козьмина

Бракосочетание
18.01.1893

Жена: Тохтамыш София Саввична

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-224,зап.-4
Рождение ребёнка
02.09.1893

Дочь: Александра Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
16.02.1894

Дочь: Ирина Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Тохтамыш Михаил Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Тохтамыш Илья Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
02.10.1896

Сын: Тохтамыш Киприон Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
10.11.1897

Дочь: Анастасия Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
08.12.1900

Дочь: Ирина Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Тохтамыш Даниил Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Рождение ребёнка
06.02.1903

Сын: Тохтамыш Семен Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Бракосочетание
25.07.1904

Жена: Тохтамыш Мария Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Тохтамыш ? Савва Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична

Смерть
Неизвестно
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