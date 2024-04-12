Тохтамыш Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.11.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
21.11.1868
Бракосочетание
18.01.1893
Жена: Тохтамыш София Саввична
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-224,зап.-4
Рождение ребёнка
02.09.1893
Дочь: Александра Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Ирина Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
21.07.1895
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Тохтамыш Илья Саввин
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
02.10.1896
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Анастасия Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
08.12.1900
Дочь: Ирина Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
14.10.1901
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Рождение ребёнка
06.02.1903
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Бракосочетание
25.07.1904
Жена: Тохтамыш Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1909
Мать ребёнка: Тохтамыш София Саввична
Смерть
Неизвестно