Тохтамыш (Барабаш) София Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти02.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1876
Отец: Барабаш Савва Ильич
Бракосочетание
18.01.1893
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-224,зап.-4
Рождение ребёнка
02.09.1893
Дочь: Александра Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
16.02.1894
Дочь: Ирина Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1895
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Тохтамыш Илья Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1896
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1897
Дочь: Анастасия Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1900
Дочь: Ирина Саввина
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
14.10.1901
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1903
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Смерть
02.06.1904
Причина смерти: Во время родов
Рождение ребёнка
19.03.1909
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Михайлович
Похороны
Неизвестно