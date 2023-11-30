Барабаш Савва Ильич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти16.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-113
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Феодора Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
07.10.1864
Дочь: Устиния Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-40,зап.-34
Рождение ребёнка
13.08.1866
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-88,зап.-14
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
01.11.1868
Сын: Барабаш Илья Саввич
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-154,зап.-49
Рождение ребёнка
03.08.1871
Сын: Барабаш Фотий Саввич
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-240,зап.-22
Рождение ребёнка
14.07.1875
Дочь: Калафат Евфросиния Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-108,зап.-26
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Тохтамыш София Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
Рождение ребёнка
11.05.1877
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-51,зап.-16
Рождение ребёнка
18.06.1881
Дочь: Мария Саввична
Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-18,зап.-33
Смерть
16.07.1884
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1884г.,лист-168,зап.-18