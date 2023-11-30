Барабаш Савва Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабаш Савва Ильич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

16.07.1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Барабаш Илья Савельевич

Мать: Барабаш Екатерина Антоновна

ГАДО . Ф - 131-1-97, ревиз.сказка 1835г.,зап.-113
Рождение ребёнка
1855

Сын: Барабаш Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Барабаш Даниил Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Феодора Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
07.10.1864

Дочь: Устиния Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1864г.,лист-40,зап.-34
Рождение ребёнка
13.08.1866

Сын: Барабаш Степан Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-88,зап.-14
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
01.11.1868

Сын: Барабаш Илья Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-154,зап.-49
Рождение ребёнка
03.08.1871

Сын: Барабаш Фотий Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-240,зап.-22
Рождение ребёнка
14.07.1875

Дочь: Калафат Евфросиния Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-108,зап.-26
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Тохтамыш София Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

Рождение ребёнка
11.05.1877

Сын: Барабаш Николай Саввич

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-51,зап.-16
Рождение ребёнка
18.06.1881

Дочь: Мария Саввична

Мать ребёнка: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1881г.,лист-18,зап.-33
Смерть
16.07.1884
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1884г.,лист-168,зап.-18
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