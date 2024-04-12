Калафат (Барабаш) Евфросиния Саввична
Место рождения
Дата рождения14.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Барабаш Савва Ильич
Дочь: Варвара Левтеровна
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Дочь: Любовь Левтеровна
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Сын: Калафат Григорий Левтерович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Сын: Калафат Георгий Левтерович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Сын: Калафат Михаил Левтерович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Сын: Калафат Алексей Левтерович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Сын: Калафат / Мл. / Алексей Левтерович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Дочь: София Левтеровна
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович
Дочь: Мария Левтеровна
Отец ребёнка: Калафат Левтерий Федорович