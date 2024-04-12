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Калафат Иван Левтерович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

30.01.1902

Дата смерти

18.07.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1902

Отец: Калафат Левтерий Федорович

Мать: Калафат Евфросиния Саввична

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 5 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 64 /
Смерть
18.07.1903
Причина смерти: В молодом возрасте - диарея | Николаевская церковь м/к 1903г. / зап.№ 27 /, ГАДО , Ф - 426-1-9 / лист № 203 /.
Похороны
19.07.1903
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к-1903г./ зап.№ 27 /, ГАДО Ф-426-1-9 / стр.№ 203 /
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