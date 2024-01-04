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Барабаш Степан Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1866

Отец: Барабаш Савва Ильич

Мать: Барабаш Агафия Федосеевна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-88,зап.-14
Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-192,зап.-22
Рождение ребёнка
24.09.1904

Сын: Барабаш Степан Степанович

Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-29,зап.-72
Рождение ребёнка
08.09.1906

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-170,зап.-49
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: София Степановна

Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-137,зап.-3
Рождение ребёнка
17.07.1913

Дочь: Агафия Степановна

Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-53
Рождение ребёнка
17.07.1913

Дочь: Христина Степановна

Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-92,зап.-52
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш София Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична

Смерть
Неизвестно
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