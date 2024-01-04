Барабаш Степан Саввич
Место рождения
Дата рождения13.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.08.1866
Отец: Барабаш Савва Ильич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-88,зап.-14
Бракосочетание
26.10.1903
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-192,зап.-22
Рождение ребёнка
24.09.1904
Сын: Барабаш Степан Степанович
Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-29,зап.-72
Рождение ребёнка
08.09.1906
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-170,зап.-49
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: София Степановна
Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-137,зап.-3
Рождение ребёнка
17.07.1913
Дочь: Агафия Степановна
Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-93,зап.-53
Рождение ребёнка
17.07.1913
Дочь: Христина Степановна
Мать ребёнка: Барабаш Агата / Любовь / Ильинична
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-92,зап.-52
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барабаш Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барабаш София Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно