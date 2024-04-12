Тохтамыш Деспина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: София Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Сусана Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Кирикия Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Тохтамыш Христофор Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тохтамыш Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Улита Николаевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно