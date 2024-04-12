Тохтамыш Деспина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Деспина

Тохтамыш Деспина

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: София Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Бракосочетание
До 1808

Муж: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Сусана Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кирикия Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Тохтамыш Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тохтамыш Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Улита Николаевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close