Тохтамыш Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Тохтамыш Тимофей
Мать: Тохтамыш Параскева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Бракосочетание
До 1808
Жена: Тохтамыш Деспина
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Сусана Николаевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Кирикия Николаевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Тохтамыш Христофор Николаевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Тохтамыш Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Улита Николаевна
Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина
Смерть
Неизвестно