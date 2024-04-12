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Тохтамыш Николай Тимофеевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Тохтамыш Тимофей

Мать: Тохтамыш Параскева

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Бракосочетание
До 1808

Жена: Тохтамыш Деспина

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Сусана Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Кирикия Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Тохтамыш Христофор Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Улита Николаевна

Мать ребёнка: Тохтамыш Деспина

Смерть
Неизвестно
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