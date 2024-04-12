Чолпан (Тохтамыш) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Тохтамыш) Елена Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

29.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Тохтамыш Михаил Николаевич

Мать: Тохтамыш Александра Козьмина

Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Чолпан Антон Трифонович

Николаевская церковь м/к-1868г. лист-158/зап-3, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
07.09.1868

Сын: Чолпан Козьма Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
10.12.1870

Сын: Чолпан Николай Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
08.01.1873

Дочь: Домникия Антоновна

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
09.01.1874

Дочь: Катела Христина Антоновна

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
22.03.1877

Дочь: Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
08.12.1878

Сын: Чолпан Константин Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
14.03.1881

Дочь: Вера Антоновна

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Заяц Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чолпан Георгий Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
27.05.1886

Сын: Чолпан Федор Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Рождение ребёнка
16.06.1889

Сын: Чолпан Трифон Антонович

Отец ребёнка: Чолпан Антон Трифонович

Смерть
29.11.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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