Чолпан Константин Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧолпан Константин Антонович

Чолпан Константин Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1812

Дочь: София Константиновна

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение
08.12.1878

Отец: Чолпан Антон Трифонович

Мать: Чолпан Елена Михайловна

Бракосочетание
08.07.1902

Жена: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1905

Сын: Чолпан Иван Константинович

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Вера Константиновна

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.1910

Дочь: Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна

Военная служба
01.11.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close