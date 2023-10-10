Чолпан Константин Антонович
Место рождения
Дата рождения08.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1812
Дочь: София Константиновна
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение
08.12.1878
Отец: Чолпан Антон Трифонович
Мать: Чолпан Елена Михайловна
Бракосочетание
08.07.1902
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1905
Сын: Чолпан Иван Константинович
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Вера Константиновна
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
22.10.1910
Дочь: Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Чолпан Феодосия Васильевна
Военная служба
01.11.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 2-й Заамурский пограничный пехотный полк Место рождения. Губерния Екатеринославская губ. Место рождения. Уезд Мариупольский уезд Место рождения. Волость Ново-Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно