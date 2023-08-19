(Чолпан) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чолпан) Вера Антоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1809

Сын: Шерварли Антон Николаевич

Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-136,зап.-2
Рождение
14.03.1881

Отец: Чолпан Антон Трифонович

Мать: Чолпан Елена Михайловна

Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Шерварли Николай Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-43,зап.-24
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Шерварли Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-97,зап.-76
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Шерварли Харлампий Николаевич

Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-9,зап.-17
Рождение ребёнка
21.06.1911

Дочь: Христина Николаевна

Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-94,зап.-51
Рождение ребёнка
04.06.1921

Сын: Шерварли Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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