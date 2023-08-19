(Чолпан) Вера Антоновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1809
Сын: Шерварли Антон Николаевич
Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-136,зап.-2
Рождение
14.03.1881
Отец: Чолпан Антон Трифонович
Мать: Чолпан Елена Михайловна
Бракосочетание
05.11.1901
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-43,зап.-24
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Шерварли Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-97,зап.-76
Рождение ребёнка
26.02.1907
Сын: Шерварли Харлампий Николаевич
Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-9,зап.-17
Рождение ребёнка
21.06.1911
Дочь: Христина Николаевна
Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-94,зап.-51
Рождение ребёнка
04.06.1921
Сын: Шерварли Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Шерварли Николай Иванович
Смерть
Неизвестно