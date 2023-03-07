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Пылаев Григорий Иовлевич

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901

Отец: Пылаев Иов Федоров

Мать: Пылаева Анастасия Иванова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рукобратская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Скалкина Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Пылаев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пылаев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Каляскина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1941

Дочь: Серяпова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылаева Мария Карповна

Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
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