Пылаев Григорий Иовлевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1901
Отец: Пылаев Иов Федоров
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рукобратская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Скалкина Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пылаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пылаев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Каляскина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
24.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
18.12.1941
Дочь: Серяпова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пылаева Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пылаева Мария Карповна
Смерть
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область