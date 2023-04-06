Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Пылаев Григорий Иовлевич

Мать: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скалкин Василий Кириллович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скалкин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скалкин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скалкин Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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