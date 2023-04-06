Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Пылаев Григорий Иовлевич
Мать: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
18.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скалкин Василий Кириллович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скалкин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно