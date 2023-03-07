Каляскина (Пылаева) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каляскина (Пылаева) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Пылаев Григорий Иовлевич

Мать: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коляскин Михаил Александрович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коляскин Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коляскин Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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