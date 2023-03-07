Каляскина (Пылаева) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Пылаев Григорий Иовлевич
Мать: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
06.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коляскин Михаил Александрович
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно