Пылаева (Воронцова) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаева (Воронцова) Мария Карповна

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1898

Дата смерти

12.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898

Отец: Воронцов Карп Никитин

Мать: Воронцова Евдокия Алексеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылаев Григорий Иовлевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Пылаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Пылаев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Каляскина (Пылаева) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1941

Дочь: Серяпова (Пылаева) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.04.1973

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