Пылаева (Воронцова) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения25.01.1898
Дата смерти12.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1898
Отец: Воронцов Карп Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Скалкина (Пылаева) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пылаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пылаев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Каляскина (Пылаева) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
24.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Рождение ребёнка
18.12.1941
Дочь: Серяпова (Пылаева) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пылаев Григорий Иовлевич
Смерть
12.04.1973