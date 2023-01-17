деревня Старый Погост, деревня Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Старый Погост

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
669Старый погост, с. каз.при ручье.201595379407Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Щербининская волость
367. Старый Погост, село бывшее государственное, дворов 119, жителей 753, церковь православная, школа, лавка

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Щербининская волость
46Старый Погост145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
129956Старый Погостдеревня56°42'36°04'O-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Щербининское сельское поселение
28620480136д Старый Погостдеревня
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