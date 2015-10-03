Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.10.2015

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пылаев Григорий Иовлевич

Мать: Пылаева (Воронцова) Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукобратский Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукобратский Валерий Михайлович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Рукобратский Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Рукобратский Валерий Михайлович

Смерть
03.10.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.