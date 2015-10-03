Рукобратская (Пылаева) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти03.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рукобратский Валерий Михайлович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Рукобратский Вадим Валерьевич
Отец ребёнка: Рукобратский Валерий Михайлович
Смерть
03.10.2015