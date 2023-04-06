Пылаев Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Пылаев Григорий Иовлевич
Мать: Пылаева Мария Карповна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Александровна
Смерть
Неизвестно