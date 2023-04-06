Пылаев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаев Николай Григорьевич

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Пылаев Григорий Иовлевич

Мать: Пылаева Мария Карповна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Александровна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
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