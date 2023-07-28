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Федор Поликарпович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Поликарп Иванович

Мать: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иоаким Федорович

Мать ребёнка: Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Фома Федорович

Мать ребёнка: Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефрем Федорович

Мать ребёнка: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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