Федор Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Поликарп Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иоаким Федорович
Мать ребёнка: Х
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Х
Рождение ребёнка
1742
Сын: Фома Федорович
Мать ребёнка: Х
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1752
Сын: Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефрем Федорович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Смерть
Неизвестно