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Фома Федорович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Федор Поликарпович

Мать: Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Варвара Фоминична

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Фомич

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Фомич

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Феврония Фоминична

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Анна Филипповна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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