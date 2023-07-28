Фома Федорович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Федор Поликарпович
Мать: Х
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Варвара Фоминична
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Фомич
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Фомич
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Феврония Фоминична
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно