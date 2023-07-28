Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иоаким Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петр Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Фома Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Смерть
Неизвестно