Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Поликарпович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иоаким Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Петр Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Фома Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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