село Терновка, село Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Терновка

Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Терновка Валяевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4117.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
159Терновка (Монастырщина, Никольское), с. каз.при р. Пензе.443315897973Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Валяевская волость
23. Терновка, село бывшее государственное, при речке Пензе, дворов 310, жителей 1784, церковь православная, школа
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