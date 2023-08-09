Иоаким Федорович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Федор Поликарпович
Мать: Х
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Иоакимович
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Иоакимовна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дарья Иоакимовна
Мать ребёнка: Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно