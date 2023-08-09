Иоаким Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИоаким Федорович

Иоаким Федорович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Федор Поликарпович

Мать: Х

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Иоакимович

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Иоакимовна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дарья Иоакимовна

Мать ребёнка: Мария Афанасьевна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно