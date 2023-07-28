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Анна Никитична

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Никита

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Поликарпович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Федор Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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