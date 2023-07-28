Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефрем Федорович
Отец ребёнка: Федор Поликарпович
Смерть
Неизвестно