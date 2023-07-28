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Поликарп Иванович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Иван

Мать: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
1702

Жена: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
1702

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Александр Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Антон Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1727

Сын: Григорий Поликарпович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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