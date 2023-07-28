Поликарп Иванович
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1702
Жена: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
1702
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Антон Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно