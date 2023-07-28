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Алексей Федорович

Место рождения

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Федор Поликарпович

Мать: Анна Никитична

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Агафья Федоровна

Смерть
Неизвестно