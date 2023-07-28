Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Федор Поликарпович
Мать: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Карпова Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Агафья Федоровна
Смерть
Неизвестно