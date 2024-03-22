Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Фёдорова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Федосья Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Прасковья Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Неонила Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ефимья Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел Фёдоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Фёдоров

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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