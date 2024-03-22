Татьяна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Прасковья Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Неонила Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ефимья Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Фёдоров
Смерть
После 1834 ст.