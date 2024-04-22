Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения1720 ст.
Дата смертиС 1782 по 1794 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.
Рождение ребёнка
1750 ст.
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Прасковья Фёдорова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Степанова
Смерть
С 1782 по 1794 ст.