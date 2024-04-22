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Фёдор Иванов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1720 ст.

Дата смерти

С 1782 по 1794 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Прасковья Фёдорова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Федосья Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Степанова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
С 1782 по 1794 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
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