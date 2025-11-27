Пелагея Павлова Около 1796 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Павлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась Около 1796 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин Павел Фёдоров1762 ст. г.р.
Мать
Татьяна Фёдорова1760 ст. г.р.
Супруги
Чижков Яков Иванов1785 ст. г.р.
Дети
(Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева13.08.1825 ст. г.р.
Чижков Артемий Яковлев19.03.1827 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Дерябин Павел Фёдоров

Мать: Татьяна Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отчество вычислено по записи о рождении сына Григория в 1830. Год рождения по РС 1816 1797, по РС 1834 1796

Бракосочетание
После ?.01.1815 ст.

Муж: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
13.08.1825 ст.

Дочь: (Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
19.03.1827 ст.

Сын: Чижков Артемий Яковлев

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
12.08.1828 ст.

Дочь: (Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
18.11.1830 ст.

Сын: Чижков Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.06.1834 ст.

Дочь: (Чижкова) Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровой крестьяне

Рождение ребёнка
07.11.1836 ст.

Дочь: (Чижкова) Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. гг. Никифоровых

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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