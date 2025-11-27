Пелагея Павлова
женский, родилась Около 1796 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин Павел Фёдоров1762 ст. г.р.
МатьТатьяна Фёдорова1760 ст. г.р.
Супруги
Чижков Яков Иванов1785 ст. г.р.
Дети
(Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева13.08.1825 ст. г.р.
Чижков Артемий Яковлев19.03.1827 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Дерябин Павел Фёдоров
Мать: Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
После ?.01.1815 ст.
Муж: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1825 ст.
Дочь: (Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1827 ст.
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1828 ст.
Дочь: (Чижкова) Василиса (Васса) Яковлева
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1830 ст.
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1834 ст.
Дочь: (Чижкова) Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1836 ст.
Дочь: (Чижкова) Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Чижков Яков Иванов
Смерть
После 1834 ст.
Отчество вычислено по записи о рождении сына Григория в 1830. Год рождения по РС 1816 1797, по РС 1834 1796