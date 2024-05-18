Чижков Артемий Яковлев 19.03.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чижков Артемий Яковлев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 19.03.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 29.06.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Пелагея ПавловаОколо 1796 ст. г.р.
Отец
Чижков Яков Иванов1785 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1827 ст.

Отец: Чижков Яков Иванов

Мать: Пелагея Павлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
25.03.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец укзаан без обчества как Яков Чижков. Восприемник Терентий Чижков, тоже без отчества

Смерть
29.06.1827 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан возраста 1/2 Молошниной

Похороны
29.06.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата неточная, в МК указана всего одга дата.

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