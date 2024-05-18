Чижков Артемий Яковлев
мужской, родился 19.03.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 29.06.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьПелагея ПавловаОколо 1796 ст. г.р.
ОтецЧижков Яков Иванов1785 ст. г.р.
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Рождение
19.03.1827 ст.
Отец: Чижков Яков Иванов
Мать: Пелагея Павлова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.03.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.06.1827 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
29.06.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область