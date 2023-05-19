Дерябин Павел Фёдоров

Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Фёдор Денисов
Мать: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Фёдор Павлович
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Ефимья Павловна
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно