Дерябин Павел Фёдоров

Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Фёдорович

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Фёдор Денисов

Мать: Пелагея Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Ефимья Павловна

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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