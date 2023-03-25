Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Денисов
Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область