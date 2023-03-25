Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Денисов

Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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