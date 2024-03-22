Фёдор Павлов 1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Павлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1794 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 1798 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин Павел Фёдоров1762 ст. г.р.
Мать
Татьяна Фёдорова1760 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Дерябин Павел Фёдоров

Мать: Татьяна Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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