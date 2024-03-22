Фёдор Павлов
мужской, родился 1794 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 1798 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин Павел Фёдоров1762 ст. г.р.
МатьТатьяна Фёдорова1760 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: Дерябин Павел Фёдоров
Мать: Татьяна Фёдорова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область