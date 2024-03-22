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Ефимья Павлова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1760 г.р.

Муж

1795 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
1795 ст.

Отец: Павел Фёдоров

Мать: Татьяна Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.10.1814 ст.

Муж: Тарас Иванов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Кр. Ивана Никитина сын Тарасий, 19 лет Кр. Павла Фёдорова дочь девица Ефимия Павлова, 18 лет Поручители/поезжане: Андрей Кузьмин Яков Иванов Софрон Афанасьев
Смерть
Неизвестно
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