Ефимья Павлова
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: Павел Фёдоров
Мать: Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
08.10.1814 ст.
Муж: Тарас Иванов
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Кр. Ивана Никитина сын Тарасий, 19 лет Кр. Павла Фёдорова дочь девица Ефимия Павлова, 18 лет Поручители/поезжане: Андрей Кузьмин Яков Иванов Софрон Афанасьев
Смерть
Неизвестно