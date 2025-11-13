Бобков Тарас Иванов 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Тарас Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1795 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 01.09.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Бобков Иван Никитин1774 ст. г.р.
Мать
Федосья Петрова1779 ст. г.р.
Супруги
Ефимья Павлова1795 ст. г.р.
Бобкова Ирина Михайлова1797 ст. г.р.
Дети
Бобков Иван Тарасов1821 ст. г.р.
Бобков Назар Тарасов12.10.1823 ст. г.р.
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Место
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Рождение
1795 ст.

Отец: Бобков Иван Никитин

Мать: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По РС выходит 1804 г.р. Но по метрике о браке 1814 -- 1795 (19 лет) По ИВ 1813 выходит 1798 г.р. (14 лет)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Ирина Михайлова

Бракосочетание
08.10.1814 ст.

Жена: Ефимья Павлова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Кр. Ивана Никитина сын Тарасий, 19 лет Кр. Павла Фёдорова дочь девица Ефимия Павлова, 18 лет Поручители/поезжане: Андрей Кузьмин Яков Иванов Софрон Афанасьев

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Бобков Иван Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
12.10.1823 ст.

Сын: Бобков Назар Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
10.06.1828 ст.

Сын: Бобков Онуфрий Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.

Сын: Бобков Ефим Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
29.12.1833 ст.

Сын: Бобков Маркел Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
22.05.1836 ст.

Сын: Бобков Семён Тарасов

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. господ Никифоровых

Рождение ребёнка
06.12.1838 ст.

Дочь: (Бобкова) Варвара Тарасова

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крестьяне Фамилия Бобков

Рождение ребёнка
02.07.1843 ст.

Дочь: (Бобкова) Марфа Тарасова

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Бобков.

Смерть
01.09.1844 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Бобков. Указан 43 лет. От лихорадки.

Похороны
03.09.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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