Бобков Тарас Иванов
мужской, родился 1795 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 01.09.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецБобков Иван Никитин1774 ст. г.р.
МатьФедосья Петрова1779 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Бобков Иван Никитин
Мать: Федосья Петрова
Жена: Бобкова Ирина Михайлова
Жена: Ефимья Павлова
Сын: Бобков Иван Тарасов
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Сын: Бобков Назар Тарасов
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Сын: Бобков Ефим Тарасов
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Сын: Бобков Семён Тарасов
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Дочь: (Бобкова) Варвара Тарасова
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
Дочь: (Бобкова) Марфа Тарасова
Мать ребёнка: Бобкова Ирина Михайлова
По РС выходит 1804 г.р. Но по метрике о браке 1814 -- 1795 (19 лет) По ИВ 1813 выходит 1798 г.р. (14 лет)