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Федосья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Между 1822 и 1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Бобков Тарас Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС выходит 1804 г.р. Но по метрике о браке 1814 -- 1795 (19 лет) По ИВ 1813 выходит 1798 г.р. (14 лет)
Бракосочетание
Между 1795 и 1804 ст.

Муж: Бобков Иван Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1813 ст.

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Бобкова) Марина (Маремьяна) Иванова

Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1822 и 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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