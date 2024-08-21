Федосья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиМежду 1822 и 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Бобков Тарас Иванов
Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин
По РС выходит 1804 г.р. Но по метрике о браке 1814 -- 1795 (19 лет) По ИВ 1813 выходит 1798 г.р. (14 лет)
Бракосочетание
Между 1795 и 1804 ст.
Муж: Бобков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин
Рождение ребёнка
06.05.1813 ст.
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Бобкова) Марина (Маремьяна) Иванова
Отец ребёнка: Бобков Иван Никитин
Смерть
Между 1822 и 1834 ст.