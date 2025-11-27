Бобков Иван Никитин
мужской, родился 1774 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 28.11.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАнна Сергеева1741 ст. г.р.
ОтецНикита (Дмитрий) Иванов1747 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Никита (Дмитрий) Иванов
Мать: Анна Сергеева
Жена: Неонила Андреева
Жена: не указана
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Неонила Андреева
Сын: Бобков Тарас Иванов
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Жена: Федосья Петрова
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Неонила Андреева
Сын: Бобков-Садовников Иван Иванов
Мать ребёнка: Неонила Андреева
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Федосья Петрова
Дочь: (Бобкова) Марина (Маремьяна) Иванова
Мать ребёнка: Федосья Петрова