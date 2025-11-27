Бобков Иван Никитин 1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Иван Никитин

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1774 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 28.11.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Анна Сергеева1741 ст. г.р.
Отец
Никита (Дмитрий) Иванов1747 ст. г.р.
Супруги
Федосья Петрова1779 ст. г.р.
Неонила Андреева1773 ст. г.р.
Дети
Анна Иванова1794 ст. г.р.
Бобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Никита (Дмитрий) Иванов

Мать: Анна Сергеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Неонила Андреева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Бобков Тарас Иванов

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По РС выходит 1804 г.р. Но по метрике о браке 1814 -- 1795 (19 лет) По ИВ 1813 выходит 1798 г.р. (14 лет)

Бракосочетание
Между 1795 и 1804 ст.

Жена: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Неонила Андреева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Бобков-Садовников Иван Иванов

Мать ребёнка: Неонила Андреева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
05.02.1811 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
06.05.1813 ст.

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Бобкова) Марина (Маремьяна) Иванова

Мать ребёнка: Федосья Петрова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
28.11.1827 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан с фамилией, 61 года Удушьем

Похороны
28.11.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата примерная, ибо в МК указана одна

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